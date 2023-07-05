Зеленский провел совещание по укрытиям в Украине: государство не будет терпеть бездействия

Зеленский сообщил, что сегодня он провел отдельное совещание по ситуации с укрытиями в различных областях и городах Украины. По его словам, докладывали министр стратегпрома Александр Камышин и профильный заместитель руководителя Офиса президента по региональной политике Алексей Кулеба.

"К сожалению, в разных городах Украины до сих пор есть значительная неготовность укрытий… После всего. Государство не будет терпеть такого бездействия. И это - ответственность местных руководителей. Ресурс у местной власти в стране на укрытие есть", - подчеркнул президент.

Скандал с укрытием в Киеве

Проблема состояния укрытий в Киеве стала достаточно остро после того, как 1 июня Киев был атакован ракетами и погибли три человека, в том числе ребенок. Они не успели попасть в укрытие, поскольку оно было закрыто.

Полиция возбудила уголовное дело по этому факту, а трех чиновников и охранника задержали. После этого случая президент инициировал масштабную проверку бомбоубежищ по всей Украине.

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Мы также писали, что в КГГА рассказали, как попасть в укрытия, расположенные в школах Киева.

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