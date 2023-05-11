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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский провел совещание с разведкой и анонсировал важные новости оборонного сектора

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский в четверг, 11 мая, провел совещание с командующими и представителями разведки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

"Сегодня, как и всегда, был в связи с командующими и разведкой. Провел несколько совещаний по нашим международным усилиям", - сказал президент.

Также Зеленский заявил, что вскоре объявит очень важные новости, как для нашей обороны, так и для наших отношений с партнерами.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что президент ответил на вопрос, удастся ли ВСУ полностью восстановить суверенитет Украины после контрнаступления.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины