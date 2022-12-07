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Зеленский провел очередное заседание Ставки: о чем говорили

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого были обсуждены вопросы ситуации на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на передовой и обеспечении подразделений сил обороны вооружением и боеприпасами", - пишет пресс-служба.

В ходе заседания были рассмотрены шаги по уменьшению боевых возможностей врага, а также заслушана информация о ходе восстановления энергетической системы Украины.

Напомним, РБК-Украина раскрывало подробности последнего заседания Ставки, в ходе которого были рассмотрены вопросы возобновления энергообъектов, а также мер по обеспечению духовной независимости нашей страны.

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Война в УкраинеВладимир Зеленский