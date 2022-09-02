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Зеленський знову провів засідання Ставки: ухвалили певні рішення

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Україна, П'ятниця 02 вересня 2022 21:45
Зеленський знову провів засідання Ставки: ухвалили певні рішення Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 2 вересня, відбулося друге за тиждень засідання Ставки українського верховного головнокомандувача щодо ситуації на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Як розповів глава держави, на засіданні Ставки були присутні, зокрема, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, в.о. глави СБУ Василь Малюк, секретар РНБО Олексій Данілов.

На засіданні Ставки заслухали доповіді командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, командувача Оперативного командування "Захід" Сергія Літвінова та командувача Оперативного командування "Південь" Андрія Ковальчука

"Думаю, ви всі розумієте, які основні питання. Прийнято і певні рішення. Думаю, ви всі їх побачите.Також питання забезпечення наших військових та всебічної підтримки ЗСУ", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, попереднє засідання Ставки верховного головнокомандувача пройшло 31 серпня.

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