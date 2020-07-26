Зеленський провів телефонну розмову з Путіним

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Лідери держав обговорили виконання домовленостей, досягнутих "нормандською четвіркою" у Парижі.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Під час розмови Зеленський порушив питання безпеки на Донбасі. Путін підтримав досягнення домовленості про всеосяжне припинення вогню, яке має початися о 00:01 понеділка, 27 липня.

"Лідери погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі", - розповіли у прес-службі.

Президенти також обговорили закон про особливий статус Донбасу, який перебуває на розгляді у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи, а також закон про децентралізацію, який передбачає внесення змін до Конституції України. Про що саме говорили, не уточнюють.

Крім того, Зеленський наголосив на необхідності подальших практичних кроків у питанні звільнення українських політв'язнів, яких утримують на території Росії та окупованого Криму.

"Зеленський порушив питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова у зв’язку з трагічною загибеллю його трирічного сина", - додали в ОП.

Також президенти обговорили деталі взаємодії щодо розмінування Донбасу, розведення сил та засобів та відкриття нових пунктів пропуску на лінії зіткнення, а також забезпечення доступу Червоного Хреста до полонених та безперешкодної діяльності спостерігачів ОБСЄ.

Нагадаємо, опівночі 27 липня на Донбасі починається перемир'я в рамках домовленостей "нормандської четвірки"; українські військові готові давати відсіч у разі провокацій з боку окупантів.