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Зеленський проти заборони на аборти

Новини » Вибори 2019    18.04.2019 - 15:12
Зеленський проти заборони на аборти
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Рішення про аборт людина повиненна приймати сама, вважає Зеленський

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський не підтримує ідею заборони на аборти. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, рішення про аборт людина повиненна приймати сама.

"Я вважаю, що аборт людина обирає сама, будь ласка. Я вважаю, що забороняти не можна", - сказав він.

Нагадаємо, близько 2 тис. осіб, в основному жінок, провели у Варшаві (Польща) акцію протесту проти посилення закону про аборти. Польський парламент у середу, 10 січня, направив на розгляд у спеціальну парламентську комісію законопроект, згідно з яким навіть неправильне формування плоду більше не буде умовою для дозволу на аборт.

У той же час більшість депутатів Сейму, включаючи близько 30 політиків з числа ліберальної опозиції, проголосували проти лібералізації законів про аборти.

Додамо, раніше президент США Дональд Трамп запропонував заборонити аборти на пізніх термінах вагітності. Зокрема, Трамп закликав Конгрес прийняти закон про заборону абортів на пізніх термінах вагітності, пославшись на розбіжності з цього питання в штатах Нью-Йорк і Вірджинія. Ця тема вже тривалий час викликає суперечки в американській політиці.

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