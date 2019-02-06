Трамп запропонував заборонити аборти на пізніх термінах

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп закликав Конгрес поставити крапку в спірній темі

Президент США Дональд Трамп пропонує заборонити аборти на пізніх термінах вагітності. Про це він заявив в ході щорічного звернення до Конгресу, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, Трамп закликав Конгрес прийняти закон про заборону абортів на пізніх термінах вагітності, пославшись на розбіжності з цього питання в штатах Нью-Йорк і Вірджинія. Ця тема вже тривалий час викликає суперечки в американській політиці.

"Щоб захистити гідність кожної людини, я прошу Конгрес прийняти закон, що забороняє переривання вагітності на пізніх термінах...Давайте працювати разом, щоб сформувати культуру, яка дорожить безневинним життям. Давайте підтвердимо основну істину: всі діти - народжені і ненароджені - створені за святим образом Божим", - заявив Трамп.

Зазначимо, в останні роки противники абортів все частіше ставлять питання, чи відчуває плід біль при аборті. Медична думка з даного питання не є визначеною.

Нагадаємо, в січні 2017 року Трамп заборонив фінансування іноземних організацій, які поширюють інформацію про аборти під час консультацій жінок.

Після обрання в листопаді 2016 року він підтвердив, що буде виступати проти абортів, проте підкреслив, що не має нічого проти одностатевих шлюбів.