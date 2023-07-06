Зеленский просил большее вооружение у союзников для ускорения контрнаступления, - CNN

Президент Владимир Зеленский заявил, что просил у союзников Украины ускорить поставки вооружения для начала контрнаступления.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал в интервью CNN.

"Я благодарен США как лидерам за нашу поддержку, но я сказал им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и нам нужно все оружие. и материальные средства для этого. почему Просто потому, что если мы начнем позже , это пойдет медленнее", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что медленная поставка вооружения может привести к некоторым трудностям на фронте и замедлению контрнаступления.

"Я хотел, чтобы наше контрнаступление произошло гораздо раньше, потому что все понимали, что если контрнаступление развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем врагу время и возможность расставить больше мин и подготовить рубежи обороны", - сказал президент.

Контрнаступление ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный рассказал, что его раздражают комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось.

"Это не шоу, которое весь мир смотрит и на которое делает ставки или что-нибудь такое. Каждый день, каждый метр дается кровью", - заявил главнокомандующий.

Украинские военные ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За последнюю неделю ВСУ освободили еще 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км на юге.

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