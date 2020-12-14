ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський просить прискорити будівництво приймальних екстреної меддопомоги

Автор: Игорь Литвиненко

Президент України Володимир Зеленський просить прискорити процес будівництва приймальних відділень екстреної медичної допомоги. Зараз готові лише половина з 210 приймальних.

Популярні новини

Про це президент заявив під час селекторної наради з питань боротьби з коронавірусів, повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, до кінця року в готових приймальних відділеннях буде проходити прийом сучасного обладнання.

"Знаю, що через епідемію будівництво почалося значно пізніше запланованого і друга половина відділень вже має завершену проектну документацію. Але вважаю, що треба прискоритися, наскільки це можливо. Ці відділення - не просто проекти будівництва. Це життя і здоров'я наших людей", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, станом на 14 грудня в Україні заповнені 43,3% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Всього введено понад 63 тисячі ліжок.

Відзначимо, за минулу добу в Україні підтвердили менше ніж 6,5 тисячі нових випадків COVID-19. Одужали при цьому ще 5154 пацієнта.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України больницаВолодимир Зеленський