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Зеленський про зволікання зі вступом України в НАТО: несправедливо щодо Альянсу

Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський висловився стосовно зволікань зі вступом до НАТО. Союзники Альянсу страждають через рішення інших країн виступати проти членства України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Володимира Зеленського литовському публічному мовнику LRT.

На думку голови країни, те, що деякі члени НАТО виступають проти вступу України до військово-політичного блоку є, в першу чергу, несправедливістю щодо Альянсу.

"Мені здається несправедливим, коли страждають інші союзники, бо багато союзників і я думаю, що керівництво Північноатлантичного союзу розглядає Україну як члена НАТО. Вони всі.", - відзначив Володимир Зеленський.

Президент переконаний у тому, що це є великою помилкою не лише через репутацію НАТО, але і через її могутність.

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Володимир ЗеленськийЛитваНАТО