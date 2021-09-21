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Зеленський прокоментував можливість поставки системи "Залізний купол" Україні

Автор: Инна Собора

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про можливість поставок системи "Залізний купол" Україні. Він вважає, що про це поки рано говорити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського телеканалу "Дом"

Президент нагадав, що в ЗМІ вже звучать сигнали про підтримку США ракетної програми Києва.

"Ми в ЗМІ чули, можна сказати, деякі сигнали щодо підтримки ракетної програми України. Маю на увазі, по "залізному куполу" рано ще говорити, але, тим не менш, ви чули ці сигнали і меседжі від США", - зазначив він.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що США планують передати Україні систему протиракетної оборони "Залізний купол".

Однак Білий дім поки що не підтвердив інформацію про передачу ПРО "Залізний купол" Україні.

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