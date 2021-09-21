Зеленський прокоментував можливість поставки системи "Залізний купол" Україні

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про можливість поставок системи "Залізний купол" Україні. Він вважає, що про це поки рано говорити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського телеканалу "Дом"

Президент нагадав, що в ЗМІ вже звучать сигнали про підтримку США ракетної програми Києва. "Ми в ЗМІ чули, можна сказати, деякі сигнали щодо підтримки ракетної програми України. Маю на увазі, по "залізному куполу" рано ще говорити, але, тим не менш, ви чули ці сигнали і меседжі від США", - зазначив він.