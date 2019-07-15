Зеленський прокоментував ДТП з кортежем президента

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент заявив, якщо винуватці ДТП порушили правила, вони будуть притягнуті до відповідальності

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дорожньо-транспортна пригода, яка сталася з президентським кортежем в Запорізькій області, неприпустима. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави в Facebook.

Також президент заявив, що якщо винуватці ДТП порушили правила ПДР, вони будуть притягнуті до відповідальності.

"Що стосується ДТП у Запорізькій області - це неприпустимо. Якщо працівники УДО, які їхали на мікроавтобусі в Київ, порушили правила і будуть визнані винуватцями ДТП, вони будуть притягнуті до відповідальності. І слава богу, що всі залишилися живі", - заявив Зеленський.

Крім того, глава держави пояснив як пересувається президентський кортеж дорогами України.

"Під час пересування президента дорогами України їде 2 автомобіля: президентський автомобіль і охорони. Іноді буває третій - з супроводжуючими особами, членами команди, охороною. Ці автомобілі зупиняються на всіх світлофорах, стоять у пробках, ніхто не включає "мигалок" та інші... Президент - такий же учасник руху, як і всі", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, в неділю, 14 липня, сталася ДТП за участю автомобілів з кортежу президента України Володимира Зеленського. Мікроавтобус Volkswagen Transporter, в якому особовий склад Управління держохорони повертався з відрядження до місця постійної дислокації у Києві, потрапив в аварію.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в березні 2018 року в Києві поліцейський автомобіль з кортежу, який супроводжував особа, щодо якої здійснюється державна охорона, збив пішохода. Аварія сталася в Печерському районі Києва на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська.