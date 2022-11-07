Зеленский прокомментировал национализацию "Укрнафты" и других предприятий

Национализация "Укрнафты", "Мотор Січі" и других предприятий была необходима Украине в условиях войны. Это поможет обеспечивать неотложные потребности Минобороны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

"Наш отпор врагу должен быть максимально эффективным и слаженным. На заседании Ставки верховного главнокомандующего принято решение о переходе в собственность государства активов стратегически важных предприятий: АО "Мотор Сич", ЧАО "Запорожтрансформатор", ЧАО "АвтоКрАЗ", ПАО "Укрнафта" "Укртатнефть", - написал президент.

По словам Зеленского, национализация, которая осуществлялась в соответствии с действующими законами, поможет обеспечить неотложные потребности сектора обороны.

"В эти трудные времена должны направить все силы для освобождения нашей земли и людей, поддержки украинской армии", - добавил президент.