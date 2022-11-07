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Зеленский прокомментировал национализацию "Укрнафты" и других предприятий

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official0)
Автор: Сергей Пышкин

Национализация "Укрнафты", "Мотор Січі" и других предприятий была необходима Украине в условиях войны. Это поможет обеспечивать неотложные потребности Минобороны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

"Наш отпор врагу должен быть максимально эффективным и слаженным. На заседании Ставки верховного главнокомандующего принято решение о переходе в собственность государства активов стратегически важных предприятий: АО "Мотор Сич", ЧАО "Запорожтрансформатор", ЧАО "АвтоКрАЗ", ПАО "Укрнафта" "Укртатнефть", - написал президент.

По словам Зеленского, национализация, которая осуществлялась в соответствии с действующими законами, поможет обеспечить неотложные потребности сектора обороны.

"В эти трудные времена должны направить все силы для освобождения нашей земли и людей, поддержки украинской армии", - добавил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что НКЦБФР приняла решение о национализации ПАО "Укрнефть", ПАО "Укртатнефть", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ", ЧАО "Запорожтрансформатор".

По словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, приватизация была необходима для удовлетворения потребностей Минобороны, а именно ВСУ и энергетическому сектору.

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Владимир ЗеленскийПрезидентВойна в Украине