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Зеленський закликав Раду скасувати податок на бензин і дизель. Стефанчук вже готує засідання

Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду скасувати податок на бензин і дизель. Спікер парламенту Руслан Стефанчук вже готує засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

"Кабінет міністрів України ухвалив декілька важливих рішень. Узгоджене повне скасування податку на додану вартість на пальне, на бензин, на дизель. Це робиться не тільки в контексті посівної кампанії, яку потрібно розпочинати, як завжди, дуже швидко і терміново. Але й з розрахунку на всіх наших громадян України, щоб не було дефіциту пального в країні, щоб ціни були стабільними. Уряд свою частину роботи зробив. Тепер справа за депутатами Верховної Ради. Вони мають невідкладно підтримати це рішення своїм голосуванням. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вже займається підготовкою відповідного засідання", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що уряд виділив на армію та оборонну сферу ще 4 млрд гривень з резервного фонду держбюджету.

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