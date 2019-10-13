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Зеленський закликав не піддаватися на провокації на акціях 14 жовтня

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Зеленський закликав правоохоронців забезпечити безпеку на акціях 14 жовтня

Президент України Володимир Зеленський закликав правоохоронців забезпечити безпеку проведення акцій 14 жовтня та не піддаватися на провокації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення у соцмережі Facebook.

Зеленський закликав "поважати конституційне право громадян на мирний протест, учасників акцій протесту - не піддаватися на провокації і не створювати картинку для російського телебачення".

"Завтра ми з вами будемо відзначати День захисника України... В цей день у столиці та в інших містах України відбудуться акції та віче. Я хочу сказати кілька речей. Перше. Я закликаю кожного представника сил правопорядку поважати конституційне право громадян на мирний протест. Гарантувати їх безпеку... Друге. Звертаюся до всіх, хто буде брати участь в акціях. Чую і прислухаюсь до вашої думки", - йдеться у зверненні Зеленського.

Президент також закликав "не піддаватися на провокації тих, хто дуже хоче створити красномовну картинку для російського телебачення".

"Вірю, що у цей день гарячі серця не затьмарять здоровий глузд. Прошу вас - будьте розсудливими, дійте відповідально, в рамках закону і громадського порядку. І, будь ласка, не піддавайтеся на провокації тих, хто дуже хоче створити красномовну картинку для російського телебачення... Давайте в цей день не робити своїми ж руками подарунки для наших недругів. Вони мріють побачити в наших рядах чвари, сварки і хаос. І дуже бояться, що українці будуть єдині і згуртовані", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше у МВС заявили, що під час масових заходів, маршів і акцій, які присвячені Дню захисника України правоохоронні органи будуть діяти суворо й уважно, адже під час масових акцій можливі будь-які провокації.

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