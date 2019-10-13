Зеленський закликав не піддаватися на провокації на акціях 14 жовтня

Президент України Володимир Зеленський закликав правоохоронців забезпечити безпеку проведення акцій 14 жовтня та не піддаватися на провокації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення у соцмережі Facebook.

Зеленський закликав "поважати конституційне право громадян на мирний протест, учасників акцій протесту - не піддаватися на провокації і не створювати картинку для російського телебачення".

"Завтра ми з вами будемо відзначати День захисника України... В цей день у столиці та в інших містах України відбудуться акції та віче. Я хочу сказати кілька речей. Перше. Я закликаю кожного представника сил правопорядку поважати конституційне право громадян на мирний протест. Гарантувати їх безпеку... Друге. Звертаюся до всіх, хто буде брати участь в акціях. Чую і прислухаюсь до вашої думки", - йдеться у зверненні Зеленського.

Президент також закликав "не піддаватися на провокації тих, хто дуже хоче створити красномовну картинку для російського телебачення".

"Вірю, що у цей день гарячі серця не затьмарять здоровий глузд. Прошу вас - будьте розсудливими, дійте відповідально, в рамках закону і громадського порядку. І, будь ласка, не піддавайтеся на провокації тих, хто дуже хоче створити красномовну картинку для російського телебачення... Давайте в цей день не робити своїми ж руками подарунки для наших недругів. Вони мріють побачити в наших рядах чвари, сварки і хаос. І дуже бояться, що українці будуть єдині і згуртовані", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше у МВС заявили, що під час масових заходів, маршів і акцій, які присвячені Дню захисника України правоохоронні органи будуть діяти суворо й уважно, адже під час масових акцій можливі будь-які провокації.