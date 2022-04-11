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Зеленський закликав світові компанії обірвати зв'язки з РФ: перестаньте спонсорувати варварів

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Київ, Понеділок 11 квітня 2022 11:41
Зеленський закликав світові компанії обірвати зв'язки з РФ: перестаньте спонсорувати варварів Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Південної Кореї. Він закликав не лише держави, а й світові компанії розірвати всі зв'язки з Росією, передусім у галузі нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час відеозвернення.

"Росія ще не відчуває, що потрібно зупинитися. Це означає, що потрібно зробити ще більше і не тільки на державному рівні. Потрібно повністю розірвати зв'язки російських банків зі світовою фінансовою системою, потрібно обмежити російський експорт енергоресурсів, передусім нафти. Потрібно щоб світові компанії перестали бути спонсорами цієї варварської держави", - закликав Зеленський.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що у президента України Володимира Зеленського напрацювали пропозиції для шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

Нагадаємо, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країни ЄС готують шостий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Очікується, що він включатиме "нафтову опцію".

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