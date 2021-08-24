Зеленський закликав Францію тиснути на Росію для прогресу в регулюванні на Донбасі

Зеленський розповів французькому міністру про ситуацію на Донбасі та про вкрай високі ризики, які досі там зберігаються. Глава держави також проінформував про виконання домовленостей "нормандської четвірки", досягнутих на саміті в Парижі.

"Ми зробили все від нас залежне для виконання досягнутих домовленостей", - наголосив він.

Президент також подякував французькій стороні за участь в установчому саміті Кримської платформи, який відбувся у Києві в понеділок, 23 серпня.

"Розраховуємо, що ваша держава й надалі долучатиметься до роботи цієї ключової для нас ініціативи", - додав Зеленський.