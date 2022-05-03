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Зеленський закликав Албанію закрити порти для РФ і обмежити в'їзд туристів-росіян

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Київ, Вівторок 03 травня 2022 14:40
Зеленський закликав Албанію закрити порти для РФ і обмежити в'їзд туристів-росіян Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до Народних зборів Албанії, у якому попросив, зокрема, обмежити в'їзд громадян РФ і захід російських кораблів у місцеві порти.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

Глава держави подякував владі та народу Албанії за підтримку України у війні. Він згадав про оборонну допомогу тамтешнього уряду, запровадження санкцій проти РФ і прийом біженців.

"Я прошу вас закрити порти для російських суден і обмежити приїзд російських туристів, бо ви ніколи не можете знати, хто приїхав до вас. Може вбивці, які були в Бучі, а може кати Маріуполя, а може хтось із тих, хто вже працює на підрив і вашої держави", – заявив Зеленський.

Президент також подякував Албанії за плідну співпрацю в рамках ООН. Він також сподівається на спільні зусилля з позбавлення РФ фінансування в рамках міжнародних організацій.

До слова, президент Зеленський закликав ЄС повністю відмовитися від торгівлі з Росією.

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