Зеленский назначил заместителя Резникова послом в Индии

Другим указом Зеленский назначил посла Украины в Республике Перу Юрия Полюховича послом Украины в Республике Колумбия по совместительству.

Александр Полищук

Генерал-майор запаса Александр Полищук родился в 1963 году. С октября 2019 года в должности заместителя министра обороны Украины. Председатель Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля (с декабря 2019 года).

Имеет опыт дипломатической службы в должности заместителя военного представителя Миссии Украины при НАТО с 2004 по 2007 год.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский назначил замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника послом Украины в Бразилии. С 2014 по 2022 год Мельник был послом Украины в Германии и прославился своими резкими заявлениями.