Зеленский назначил первого заместителя Умерова на еще одну должность

Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого замминистра обороны Ивана Гаврилюка на еще одну должность. Гаврилюк возглавил комиссию по военно-техническому сотрудничеству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №736.
Гаврилюк, который также является первым заместителем министра обороны, назначен на должность председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.
В то же время с этого поста уволили экс-замминистра экономики Игоря Фоменко. Его уволили из Минэкономики 18 июня 2024 года.
Зеленский поручи главе комиссии в двухнедельный срок подать предложения по персональному составу комиссии.
Также президент назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко главой Совета экспертов по вопросам энергетической безопасности.
Напомним, недавно первый замминистра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк дал интервью РБК-Украина. Он рассказал об украинском производстве боеприпасов, дронов и дальнобойного оружия, а также сравнил ресурсы России и Украины в войне. Детальнее - в материале РБК-Украина.
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