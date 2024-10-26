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Зеленский назначил первого заместителя Умерова на еще одну должность

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого замминистра обороны Ивана Гаврилюка на еще одну должность. Гаврилюк возглавил комиссию по военно-техническому сотрудничеству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №736.

Гаврилюк, который также является первым заместителем министра обороны, назначен на должность председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

В то же время с этого поста уволили экс-замминистра экономики Игоря Фоменко. Его уволили из Минэкономики 18 июня 2024 года.

Зеленский поручи главе комиссии в двухнедельный срок подать предложения по персональному составу комиссии.

Также президент назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко главой Совета экспертов по вопросам энергетической безопасности.

 

Напомним, недавно первый замминистра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк дал интервью РБК-Украина. Он рассказал об украинском производстве боеприпасов, дронов и дальнобойного оружия, а также сравнил ресурсы России и Украины в войне. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийОружие в Украине