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Зеленский назначил нового уполномоченного Антимонопольного комитета

Украина, Понедельник 25 декабря 2023 13:26
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Зеленский назначил нового уполномоченного Антимонопольного комитета Фото: Денис Клюшников (dn.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины назначил Дениса Клюшникова государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ на официальном сайте президента.

Биография Клюшникова

По имеющимся данным, Денис Клюшников с ноября 2019 года занимает должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации.

Он родился в 1978 году в г. Иловайске, Донецкая область.

В 1999 году окончил Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта по специальности "Олимпийский и профессиональный спорт".

В 2006 г. получил квалификацию юриста в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого.

В 2002-2005 годах – частный предприниматель, г. Иловайск Донецкой области. В 2005-2007 годах работал юрисконсультантом в ООО "Артемида", г. Донецк.

С 2007 года работал в органах прокураторы Донецкой области в должностях старшего следователя прокуратур городов Авдеевка и Горловка, заместителя прокурора Никитовского района г. Горловки, прокурора и старшего прокурора отделов прокуратуры Донецкой области.

С 2016 года работал в органах прокураторы Киевской области в должностях прокурора отдела и следователя по особо важным делам.

С 2018 года работал в органах Генеральной прокуратуры Украины, занимал должности следователя, старшего следователя по важным делам и прокурора отдела.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский решил назначить Максима Сандыгу на должность заместителя главы Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного.

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Антимонопольный комитет Украины Владимир Зеленский
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