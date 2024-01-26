RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский назначил нового главу Центра противодействия дезинформации

Фото: Андрей Коваленко (instagram.com/andrii___kovalenko)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Центра противодействия дезинформации. Им стал Андрей Коваленко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства, опубликованный на сайте Офисе президента.

"Назначить Коваленко Андрея Валерьевича руководителем Центра противодействия дезинформации", - говорится в указе.

Отметим, что Зеленский специально для его назначения указом №28/2024 разрешил военным занимать эту должность.

Андрей Коваленко

Лейтенант Сил оборони. До нового назначения Коваленко занимал должность заместителя руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО. 

Окончил Киевский университет имени Тараса Шевченко, магистр социолог (2006 - 2012 годы). Трудовую деятельность начал в конце 2010 года в должности журналиста. 

С мая 2020-го года занимал должности специалиста по коммуникациям в Государственном агентстве рыбного хозяйства и Государственной инспекции градостроительства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины