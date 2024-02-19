Зеленский приехал на передовую Купянского направления: что известно

"Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Харьковскую область побывал в батальонном командном пункте 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которая выполняет боевые задания по обороне Купянска", - говорится в сообщении

В частности, Зеленский заслушал доклад командира бригады подполковника Алексея Трубникова об оперативной ситуации на соответствующем участке фронта и взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны.

"Комбриг также рассказал президенту об опыте применения дронов разных типов в зоне ответственности и об особенностях борьбы с враждебными БпЛА с помощью систем РЭБ. Отдельно обсудили обеспечение подразделений техникой, боеприпасами и другие актуальные потребности воинов", - добавили на сайте президента.

Владимир Зеленский также пообщался с военными и наградил защитников, отличившихся в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Рад быть сегодня здесь - увидеть вас, поздравить, быть благодарным от всех украинцев, от всей Украины за то, что вы делаете ежедневно такую большую работу, за то, что защищаете государство, наши семьи, независимость, наш суверенитет. Уверен в вас. Желаю вам здоровья, беречь себя и своих побратимов. Это очень важно. Желаю всем вам победы", – сказал он.

В частности, Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" полковнику Олегу Апостолу, который с 2008 года служит в Десантно-штурмовых войсках, а сейчас командует 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ.

Владимир Зеленский также вручил награду президента "Крест боевых заслуг" полковнику Александру Луценко. Кроме того, защитники получили из рук президента ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІ-ІІІ степеней.

Ситуация на Купянском направлении

Недавно Forbes написало, что Россия якобы стягивает под Купянск 500 танков, до 600 единиц боевых машин, сотни гаубиц и 40 тысяч войск. Издание заявляет, что захват Купянска - это основная цель россиян.

В то же время, по данным журналистов, количество украинских войск на указанной части фронта около 20 000 военных и сотни танков, боевых машин и гаубиц. Позже появилась реакция ОВА на публикацию СМИ.