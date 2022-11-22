Зеленский поздравил Токаева с победой на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с Касым-Жомарт Токаевым и поздравил его с уверенной победой на выборах президента Казахстана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

"Поздравил президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева с убедительной победой на внеочередных выборах. Выразил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений. Поблагодарил за гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что действующий лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил в президентских выборах. Он набрал более 80% голосов.

Следует отметить, что досрочные выборы в Казахстане инициировал сам Токаев. До этого он подписал закон об увеличении президентского срока и невозможности переизбираться. Новый срок полномочий Токаева должен составлять семь лет.

Ранее сообщалось, что лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о сокращении полномочий президента страны.

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