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Зеленский присвоил столице Чехии почетное отличие "Город-спасатель"

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Киев, Пятница 28 октября 2022 15:57
Зеленский присвоил столице Чехии почетное отличие "Город-спасатель" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное отличие "Город-спасатель" столице Чехии – городу Прага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №742/2022.

"Присвоить почетное отличие "Город-спасатель" городу Прага (Чешская Республика)", - говорится в документе.

Также отмечается, что Праге отличие присвоено за проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, которые вынужденно покинули страну вследствие вооруженной агрессии РФ против Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета.

Ранее мы писали, что специальное почетное звание "Город-спасатель" для зарубежных городов-партнеров Украины было введено в мае 2022 года, и первым президент Украины присвоил его польскому Жешуву.

Также в июле Зеленский подписал указ о присвоении почетного отличия "Город-спаситель" польскому городу Перемышлю.

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