Зеленський присвоїв звання Герой командиру бригади "Запорізька Січ"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха .

"12 травня 2022 року указом президента України №333/2022 Роману Качуру присвоєно звання Герой України", - написав у своєму Telegram-каналі глава ОВА.

Він додав, що звання Героя України з врученням ордена" Золота Зірка " Качуру присвоєно за особисту мужність, проявлену в захисті країни.

Про Роман Качур інформації в Інтернеті небагато. Відомо, що він очолив 55-ту ОАБР у березні 2018-го. Товариші по службі відгукуються про нього, як про артилериста від Бога.