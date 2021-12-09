Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Грузії, Японії та інших країн

Президент України Володимир Зеленський 9 грудня прийняв вірчі грамоти у послів Грузії, Японії, Шрі-Ланки та інших країн. Глава держави відзначив зацікавленість країни в розширенні кола партнерів і розвитку двосторонніх відносин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Зазначається, що Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів наступних країн:

Боснії і Герцеговини - Біляни Гутич-Беліци;

Республіки Шрі-Ланка - Мохамеда Ривви Хассена;

Домініканської Республіки - Франсіско Альберто Карабальо Нуньєса;

Республіки Сенегал - Папа Діопа;

Нової Зеландії - Алані Роуз Хадсон;

Грузії - Георгія Закарашвили;

Японії - Кунінорі Мацуду;

Алжирської Народної Демократичної Республіки - Джигада Еддіна Белькаса.

Звертаючись до послів Зеленський наголосив на зацікавленості України у розширенні кола партнерів, розвитку двосторонніх відносин та активізації співпраці на всіх рівнях.

Окремо глава держави наголосив на важливості підтримки України на міжнародній арені - від голосування за українські резолюції з прав людини та мілітаризації Криму в Генеральній Асамблеї ООН, участі у Кримській платформі до розвитку двосторонньої співпраці.