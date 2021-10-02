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Зеленський ухвалив реформу "Укроборонпрому": як це вплине на обороноздатність України

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Київ, Субота 02 жовтня 2021 17:01
Зеленський ухвалив реформу "Укроборонпрому": як це вплине на обороноздатність України Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо реформування "Укроборонпрому". Це, зі свого боку, повинно посилити обороноздатність країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку генерального директора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва.

На сайті Верховної ради відзначається, що закон повернуто з підписом Володимира Зеленського 1 жовтня.

За словами Гусєва, реформування "Укроборонпрому" передбачає:

  • посилення обороноздатності України;
  • перезавантаження 118 розрізнених підприємств "Укроборонпрому", серед яких 21 розташовані на тимчасово окупованих територіях країни;
  • запровадження корпоративного управління, що повинно вберегти від корупційних ризиків, конфліктів інтересів й прямого впливу;
  • залучення іноземних партнерів до створення спільних підприємств;
  • залучення інвестицій з подальшим виготовленням сучасного озброєння та техніки на потреби ЗСУ.
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Володимир Зеленський Україна Укроборонпром
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