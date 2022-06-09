Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Мадриді, - заступник генсека

Президент України Володимир Зеленський виступить на саміті лідерів НАТО, який пройде в Мадриді 28-30 червня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Reppublica .

За його словами, вперше на такому саміті виступлять лідери Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї та Японії. Він додав, що на зустрічі "так чи інакше" буде присутній президент Зеленський.

Як заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, мадридський саміт буде "дійсно перетворюючим".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на саміті НАТО союзники можуть оголосити Росію прямою загрозою своїй безпеці.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що формат участі української сторони в саміті ще опрацьовується. Проте у офіційного Києва немає особливих очікувань від цієї зустрічі.

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