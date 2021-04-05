Зеленський запросив катарські компанії до проектів "Великого будівництва"

Президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Катар розповів еміру Катару Таміму бін Хамад Аль Тані про реалізацію програми "Велике будівництво" в Україні. Під час зустрічі йшлося, зокрема, про залучення інвестицій з Катару в розвиток інфраструктурних об'єктів в Україні, зокрема будівництва доріг і мостів.

Крім того, Володимир Зеленський запросив Еміра Катару відвідати Україну у зручний для нього час.

Тамім бін Хамад Аль Тані наголосив на бажанні та готовності катарської сторони до подальшого розвитку всього спектру взаємовигідного співробітництва з Україною.

Також наголошувалося на важливості розширення проектів концесії українських портів.

У сфері енергетики сторони обговорили перспективи будівництва LNG-терміналу та диверсифікації джерел енергопостачання.

"Сподіваюся, що катарські компанії долучаться до проектів "Великого будівництва" вже цього року", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офіск президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомляв, що у 2021 році президентська програма розширюється на кілька напрямів.

Крім будівництва доріг і соціальної інфраструктури, планується розвиток регіональних аеропортів, розвитку мережі швидкісних поїздів і приміських експресів, початок "Великої реставрації" об'єктів культурної спадщини.