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Зеленський про причини початку війни: Росія завжди цього хотіла

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський назвав причину того, чому Російська Федерація вдалася до війни проти нашої країни. Вважає, що країна-окупант намагається таким чином повернути свій вплив.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського під час пресконференції.

"Ми з вами знаємо, що війна йде вісім років. На жаль, не хочеться звикати до цієї повзучої окупації, однак тим не менш, це відбувається, ми це бачимо. Щодо того, чи мати великий вплив на Україну, я думаю, що завжди Російська Федерація на тому, чи іншому рівні цього хотіла. Й завжди, якщо говорити відверто, тому що ми з цим впливом боремося, я вважаю, що вже побороли. З самого початку незалежності нашої держави, про незалежність мріяли тільки ми (українці, - ред.), думали тільки ми й тільки для нас вона важлива й, напевно, цивілізованого світу”, - заявив президент.

Війна Росії проти України триває п'ятдесят дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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