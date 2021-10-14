Зеленський прибув на Донбас: глава держави відвідає позиції ООС

У четвер, 14 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом на Донбас. Глава держави відвідає позиції ООС та урочисті заходи в Маріуполі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку, в рамках якої відвідає Донецьку та Луганську області", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що президент побуває на передових позиціях українських військових в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Крім того, глава держави відвідає Маріуполь. Тут він візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників та захисниць України.