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Зеленський прибув на Донбас: глава держави відвідає позиції ООС

Автор: Дмитрий Кузнецов

У четвер, 14 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом на Донбас. Глава держави відвідає позиції ООС та урочисті заходи в Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку, в рамках якої відвідає Донецьку та Луганську області", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що президент побуває на передових позиціях українських військових в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Крім того, глава держави відвідає Маріуполь. Тут він візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників та захисниць України.

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Володимир ЗеленськийДонбас