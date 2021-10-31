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Зеленський прибув до Британії для участі в кліматичному саміті

Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великобританії для участі в Конференції ООН зі зміни клімату COP26. Його супроводжує його дружина Олена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

"Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Великобританії для участі в Конференції ООН зі зміни клімату COP26, яка відбудеться в місті Глазго", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що виступ українського президента на Конференції ООН відбудеться в понеділок, 1 листопада.

Також Зеленський в рамках COP26 проведе зустрічі з лідерами інших країн.

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Володимир ЗеленськийВеликобританія