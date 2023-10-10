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Зеленский прибыл в Румынию. Обсудит усиление ПВО и архитектуру безопасности

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Румынию с официальным визитом, в рамках которого обсудит с коллегой Клаусом Йоханнисом взаимодействие по безопасности между странами, в том числе усиление противовоздушной обороны и ситуацию в Черноморском регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Украинского государства.

"Бухарест, Румыния. Официальный визит к нашим добрым соседям, которые поддержали нас в самый трудный момент и чья поддержка со временем только растет", - рассказал украинский президент.

Зеленский отметил, что будет рад увидеть своего румынского коллегу Клауса Йоханниса, с которым имеет "большой спектр тем для переговоров".

Какие темы обсудят

Как рассказал президент Украины, в Румынии сегодня он будет обсуждать:

  • дальнейшее взаимодействие по безопасности,
  • развитие авиационной и других оборонных коалиций,
  • усиление ПВО,
  • а также вопросы "общей архитектуры безопасности в регионе Черного моря и отношениях с нашими партнерами".

"Этот визит принесет пользу обоим нашим народам", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский также выразил благодарность Румынии за поддержку Украины.

"Прежде всего, Украина благодарна Румынии за искреннюю и масштабную помощь, которая значительно усиливает нашу защиту. А также - за максимально конструктивную солидарность, которая позволяет нашим странам вместе быть весомыми донорами безопасности для мира, в частности продовольственной. Мы уже наладили сотрудничество, поддерживающее стабильность многих других народов, и можем его еще расширить", - сказал Зеленский.

Что этому предшествовало

Напомним, 6 октября румынское издание Digi24 впервые сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе посетит Румынию.

Перед этим, 5 октября, президент Владимир Зеленский прибыл в испанскую Гранаду, где был двухдневный саммит на двух уровнях при участии 47 европейских государств, представляющих "Европейское политическое сообщество".

Глава государства в Италии успел провести переговоры со своими коллегами. В частности, он договорился о поставках ПВО в Украину.

Также ранее появилось сообщение, что президент Украины планирует посетить Португалию. И Киев и Лиссабон якобы согласуют дату визита.

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Владимир ЗеленскийРумыния