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Зеленский прибыл в Мадрид

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и король Испании Филлип VI (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 мая, прибыл с рабочим визитом в испанскую столицу Мадрид.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Самолет Зеленского уже приземлился в аэропорту Мадрида-Барахаса. В аэропорту украинского президента встретил король Испании Филлип VI. 

Вскоре после этого главы государств прослушали гимны своих стран, начиная с гимна Украины. 

Обновлено (13:37)

Президент Зеленский подтвердил свое прибытие в Испанию. 

"Прибыл в Испанию, чтобы подписать двустороннее соглашение по безопасности и провести переговоры с премьер-министром Педро Санчесом.  Будем говорить о продолжении оборонного сотрудничества, подготовке нового пакета военной помощи, тренировке украинских военных", - заявил он. 

Президент также добавил, что вместе с Санчесом согласует шаги Испании и Украины относительно саммита мира и саммита Европейского совета, чтобы каждый из них дал конкретные результаты. 

"Также буду принят Его Величеством Королем Фелипе VI и встречусь с главами палат и фракций испанского парламента", - добавил он. 

Визит Зеленского в Испанию

Ранее испанские СМИ сообщили, что Зеленский в ближайшее время посетит Мадрид для подписания двустороннего соглашения о безопасности.

Однако президент Украины был вынужден отменить свои визиты в Испанию и Португалию из-за начала наступления россиян на Харьков.

При этом накануне стало известно, что Зеленский таки посетит Испанию уже 27 мая.

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Владимир ЗеленскийИспания