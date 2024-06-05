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Зеленский прибыл в Катар и раскрыл детали визита.

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, прибыл в Катар для переговоров с эмиром Тамим бин Хамад аль-Тани

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Катар помогает Украине возвращать похищенных Россией детей. Мы будем говорить о продолжении этой работы как в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей, так и в рамках Саммита мира, где это среди пунктов повестки дня", - написал Зеленский.

Он также отметил, что Катар активно участвовал в подготовке саммита мира и должен стать на нем одним из голосов Ближнего Востока относительно возвращения людей домой.

Кроме того, Зеленский и эмир Катара должны обсудить ряд двусторонних экономических и вопросов безопасности.

Позиция Катара по поводу войны

Напомним, Катар занимает якобы нейтральную позицию по поводу войны в Украине. Несмотря на это, Катар открыто не осудил российскую агрессию против украинцев.

В начале этого года президент Украины Владимир Зеленский и эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани провели телефонный разговор. Они обсудили посредническую роль Катара и личную позицию шейха в возвращении незаконно депортированных Россией украинских детей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Российская Федерация заявила представителям Катара о готовности вернуть в Украину еще одну группу детей.

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КатарВладимир Зеленский