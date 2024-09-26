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Зеленский прибыл в Капитолий, где встретится с американскими законодателями

Четверг 26 сентября 2024 19:42
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Зеленский прибыл в Капитолий, где встретится с американскими законодателями Фото: президент Владимир Зеленский в Капитолии (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Капитолий. В ходе визита у него, вероятно, состоится ряд встреч.

Как сообщает РБК-Украина, видео прибытия Зеленского в Капитолий опубликовала журналистка Келли Фарес в Twitter.

На опубликованном видео видно, что Зеленский прибыл в Капитолий в сопровождении лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера и лидера республиканцев Митча Макконнелла. Вероятно, там он тоже встретится с сенаторами.

Следует также напомнить, что у Зеленского запланирована еще одна встреча с президентом США Джо Байденом. Ее начало ожидается в 13:45 по Вашингтону (20:45 по Киеву). В ходе встречи Зеленский, вероятно, представит Байдену план победы Украины.

Также сегодня у Зеленского должна состояться встреча с вице-президентом США Камалой Гаррис.

Визит Зеленского в США

С начала недели Зеленский находится с рабочим визитом в США. Там он уже выступил в ООН, провел. Он выступил в ООН и встретился Байденом.

Зеленский в США также должен был встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Последний пока не подтвердил окончательно, будет ли встреча.

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Соединенные Штаты Америки Капитолий Владимир Зеленский
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