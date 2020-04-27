Зеленський з президентом Литви обговорили підготовку саміту Україна - ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви Гітанасом Науседою, в ході якої лідери обговорили підготовку саміту Україна - ЄС та шостого саміту Східного партнерства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як зазначається, співрозмовники обговорили ситуацію в країнах у зв’язку з поширенням коронавірусу та заходи, яких вживають в Україні та Литві з метою протидії та мінімізації впливу COVID-19 на громадян.

Зеленський поінформував свого литовського колегу про безпекову ситуацію на Донбасі, а також висловив подяку за незмінну підтримку Вільнюсом суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Президенти України та Литви обговорили стан підготовки важливих євроінтеграційних заходів: саміту Україна – ЄС та шостого саміту Східного партнерства.

Гітанас Науседа високо оцінив особистий внесок Зеленського у впровадження реформ, особливо наголосивши на важливості ухвалення історичної земельної реформи як однієї з найкращих передумов для побудови сильної економіки.

Лідери відзначили важливість продовження двостороннього політичного діалогу попри ситуацію з поширенням коронавірусу.

Крім того, Зеленський запросив Науседу відвідати Київ наприкінці цього року з метою участі в черговому засіданні Ради президентів України та Литовської Республіки.

"Чекаю на нашу зустріч, і, звісно, хочеться більше спільних економічних рішень. Сподіваюся, в цьому напрямку ми зможемо рухатися попри карантин. Вдячний за адвокацію України у Європі й за дружбу між нашими країнами", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський провів телефону бесіду з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої вони обговорили ситуацію в обох країнах у зв'язку з пандемією коронавірусу. Також президенти обговорили макрофінансову допомогу Україні.