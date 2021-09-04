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Зеленський: переслідування кримських татар - це реакція РФ на Кримську платформу

Автор: Наталья Скороход

Президент України Володимир Зеленський засудив переслідування кримських татар в Криму. За його словами, це реакція Російської Федерації на початок роботи "Кримської платформи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента України у Twitter.

Зеленський зазначив, що окупанти в Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар.

"У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки і затримання", - зазначив він.

За його словами, затримання Нарімана Джелялова в Криму - це відповідь Росії на початок роботи "Кримської платформи".

"Вже забрали Нарімана Джелялова, 1-го заступника голови Меджлісу. Так РФ реагує на початок роботи Кримської платформи", - пише Зеленський.

Також президент України додав, що всі кримські татари, затримані окупантами, повинні бути звільнені.

"Всі затримані повинні бути звільнені", - написав Зеленський.

Нагадаємо, що МЗС України також висловило протест проти затримання Джелялова і ще чотирьох кримських татар.

Раніше повідомлялося, що до Джелялова прийшли з обшуком. Після цього його відвезли в невідомому напрямку.

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