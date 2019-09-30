Зеленський просить поліпшити фінансування військових у бюджеті-2020

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в державний бюджет на 2020 рік має бути передбачено належне фінансування для військових. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами Зеленського, на даний момент йде робота над бюджетом, в який повинні бути включені гроші для підтримки українських військових.

"Зараз всі працюють над бюджетом. Державі залишається знаходити гроші для наших рятувальників, нацгвардейцев і всіх військових, підтримувати їх, - сказав президент України.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна рада прийняла до розгляду законопроект про Державний бюджет на 2020 рік. Документ повинен бути прийнятий до 1 грудня 2019 року. В представленому проекті доходи передбачені в сумі 1079,5 млрд гривень, витрати -1170,0 млрд гривень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України планує збільшити зростання економіки на 40% за наступні 5 років. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, для цього необхідно залучити близько 50 млрд доларів інвестицій.