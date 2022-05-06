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Зеленський запропонував Шольцу і Штайнмаєру приїхати до Києва 9 травня

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Українська сторона запросила канцлера Німеччини Олафа Шольца і федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра приїхати з візитом до Києва. Така поїздка могла б відбутися 9 травня, коли відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського Королівському інституту міжнародних відносин (Chatham House).

"Канцлер Шольц запрошений до Києва, запрошення залишається в силі. Він міг би зробити цей потужний політичний крок, приїхавши сюди 9 травня. Я не буду пояснювати, я думаю, ви повинні розуміти чому. Іноді в історії ми маємо робити певні кроки заради нашої єдності, навіть якщо у відносинах є якась прохолода", - зазначив він.

Він також підкреслив, що вчора розмовляв з Штайнмаєром і теж запросив його.

"Я передав через нього запрошення канцлеру. Україна особливо відкрита під час війни. Ви можете приїхати в будь-який час", - додав Зеленський.

Чому німецькі лідери не їдуть до Києва

У квітні 2022 року стало відомо, що Штайнмаєр хотів приїхати до Києва в компанії президента Польщі та країн Балтії, щоб висловити підтримку українській стороні на тлі вторгнення Росії. Однак офіційний Київ відмовив йому у зв'язку з його проросійською політикою в минулому, зокрема, з багаторічною підтримкою проекту "Північний потік-2".

Канцлер Шольц висловив розчарування позицією Києва і поклав на нього провину за те, що і сам досі не відвідав Україну, як і міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Масло у вогонь підлив і посол України Андрій Мельник, який назвав Шольца "ображеню ліверною ковбасою".

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що в телефонній розмові розбіжності вдалося залагодити, Штайнмаєр і Зеленський домовилися залишити минуле позаду.

Зазначимо, західні спецслужби вважають, що президент Росії Володимир Путін може 9 травня оголосити війну Україні.

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Володимир ЗеленськийШтайнмаєрОлаф Шольц