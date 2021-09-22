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Зеленський запропонував Microsoft розширити присутність в Україні

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом компанії Microsoft Бредом Смітом. Глава держави запропонував компанії розширити свою присутність в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Зеленського.

"Обговорив з Бредом Смітом розширення присутності Microsoft в Україні. Ми зацікавлені у створенні в Україні дата-центру Azure", - заявив український президент.

Зеленський зазначив, що під час зустрічі зі Смітом також йшлося про участь компанії Microsoft у розробці систем електронного голосування, антикорупційних програм в Україні, а також про взаємодію у сфері кібербезпеки та протидії дезінформації.

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