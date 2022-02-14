Зеленський запропонував Німеччині стати гарантом транзиту газу через Україну

Президент України Володимир Зеленський пропонує Німеччині стати гарантом транзиту газу через Україну. Потрібно початки стратегічний діалог в енергетичній сфері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
"Запропонував започаткувати стратегічний діалог в енергетичній сфері в рамках якого будуть визначені енергетичні гарантії та дієва підтримка нашої держави в енергетичній сфері. Важливо, щоб Німеччина стала нашим гарантом в продовженні транзиту газу через Україну", - сказав він.
Нагадаємо, поточна транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" та російським ПАТ "Газпром" укладена наприкінці 2019 року строком на п’ять років. Вона передбачає бронювання "Газпромом" потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м на добу) у 2020 році та по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м на добу) у 2021-2024 роках.