Зеленський пропонує заснувати держпремії імені Скорика та Патона

Президент Володимир Зеленський пропонує заснувати в Україні державні премії імені Мирослава Скорика та Бориса Патона. Лист про створення відповідних премій направлено в Кабінет міністрів.

Про це президент повідомив під час урочистої промови до 29-ї річниці Незалежності України, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні мною направлені в уряд відповідний лист про створення двох премії: державної премії за розвиток науки імені Бориса Патона і державну премію за розвиток мистецтва імен Мирослава Скорика", - сказав Зеленський.

Зазначимо, Мирослав Скорик є видатним українським композитором. Він є автором музики до відомого фільму Параджанова "Тіні забутих предків" та автором твору "Мелодія". Також композитор створив низку творів, серед яких опера "Мойсей" за поемою Івана Франка і балети "Перехрестя", "Каприси", що йдуть на сцені Національної опери України.

Скорик помер на 81-му році життя 1 червня 2020 року.

Борис Патон 58 років був президентом Національної академії наук України, а також є автором понад 1000 наукових публікацій і понад 400 винаходів. Його винаходами у галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів користуються у всьому світі.

Патон помер 19 серпня на 102-му році життя.