Зеленський пропонує Раді уточнити підсудність справ ВАКС

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній раді уточнити підсудність справ Вищого антикорупційного суду України. Про це свідчить відповідний проект закону №10426 "Про внесення зміни до закону "Про Вищий антикорупційний суд" (щодо початку роботи суду)", зареєстрований у ВР 8 липня.

Документом пропонується викласти в новій редакції підпункт "х" підпункту 3 пункту 2 розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про Вищий антикорупційний суд". Передбачається визначити, що підсудність ВАКС як суду першої, апеляційної інстанцій, слідчих суддів поширюється на кримінальні провадження, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з дня початку роботи цього суду, крім кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюється або здійснювалося Національним антикорупційним бюро України та закінчено прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також передбачено, що до ВАКС передаються усі кримінальні справи, досудове розслідування у яких завершено прокурорами САП і судовий розгляд яких судами першої, апеляційної інстанцій не завершено до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, раніше представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук заявив, що Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект, який стосується запуску Вищого антикорупційного суду. Він підкреслював, що документ стосується визначення підсудності справ.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку червня Зеленський обговорив запуск роботи Вищого антикорупційного суду з його керівництвом і главою Верховного суду. Глава держави доручив не допустити зриву запуску ВАКС.