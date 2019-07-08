Зеленський дозволив цивільним займати керівні посади в Міноборони

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президентський указ приведений у відповідність з нормами закону

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до указу президента "Про переліки посад військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами". Відповідний документ оприлюднено на президентському сайті.

Указом президента виключені норми про те, позицію міністра оборони може займати лише генерал армії (у разі призначення на цю посаду військовослужбовця), а посаду заступника лише генерал-полковник, адмірал (у разі призначення на цю посаду військовослужбовця).

Крім того, Зеленський скасував норму про те, що директором Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва може бути лише генерал-лейтенант або віце-адмірал.

Нагадаємо, згідно зі статтєю 15 закону "Про національну безпеку України", ухваленому у 2018 році, перший заступник міністра оборони України та заступники міністра оборони України призначаються на посади з числа цивільних осіб.

Відзначимо, що закон про "Про національну безпеку України" не вимагає того, щоб директорами департаментів були цивільні особи.

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні 2018 року президент Петро Порошенко звільнив міністра оборони України Степана Полторака з військової служби через норми закону "Про національну безпеку України".