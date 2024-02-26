Зеленский объяснил последствия для фронта без помощи США

"Если мы не получим помощь (от США - ред.) в этом году мы не сможем добыть никакого нового успеха", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент допустил риски для "зернового коридора", для защиты которого нужны средства ПВО и не только.

"Шаги вперед, успех в будущем будет зависеть от Америки, да. Речь идет не только о линии обороны. Когда вы только защищаетесь, вы предоставляете возможность России понемногу оттеснить вас обратно. Да, ненамного, но все равно это шаги назад, маленькие. Но когда вы отходите назад, вы теряете людей. Мы будем терять людей", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, время имеет решающее значение, поскольку, как сообщил президент во время пресс-конференции 25 февраля, Россия может начать новое наступление уже в конце мая.

Глава государства рассказал, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сейчас разрабатывает два варианта плана дальнейших действий:

Если Украина получит помощь в США, она сможет дать отпор России. Если нет, ей придется сосредоточиться только на защите.

Задержка с помощью США

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд. долларов.

Для того чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

Тем не менее, Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, таким образом отложив рассмотрение помощи для Украины.