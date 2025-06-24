Зеленский объяснил, отвлекает ли война на Ближнем Востоке внимание от Украины

"Есть большая проблема. И да, меняется политический фокус (из-за конфликта на Ближнем Востоке - ред.). И это абсолютно понятно. И это говорит о том, что может быть уменьшена помощь партнеров. Прежде всего - США. Очень не хотелось бы этого. Но мы это чувствуем. Мы это понимаем", - отметил Зеленский.

По его словам, важно, чтобы приоритет был все-таки на жизнях людей, а не просто на одном конфликте, или другом. Потому что безусловно, конфликтов в мире должно быть минимум.

"Надо заканчивать любую войну. Потому что гибнут люди разных религий, разных наций, национальностей. И гражданских людей очень жаль. Однако без помощи партнеров россияне будут чувствовать свое превосходство на поле боя и нам будет сложно", - добавил президент Украины.