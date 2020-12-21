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Зеленський зажадав від уряду забезпечити виплати сім'ям загиблих медиків

Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський зажадав від уряду забезпечити швидкі виплати сім'ям загиблих медиків, уникаючи бюрократичних вимог і складнощів з оформленням документів. Йдеться про сім'ї медиків, які загинули під час лікування хворих на коронавірус.

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Про це глава держави сказав під час селекторної наради, присвяченої питанням запобігання поширенню та ліквідації наслідків коронавирусной інфекції COVID-19, повідомляє Офіс президента.

"Це питання стоїть дуже гостро. Знаю, що смертельних випадків набагато більше, і все треба перевірити. Разом з тим необхідно спростити бюрократію. Можливо, люди просто не знають, як подавати ці пакети документів, або це дуже складно? Я прошу вас, щоб люди, які втратили члена сім'ї, отримали виплати. Треба не просто сидіти і чекати документів. Ініціюйте діалог з такими сім'ями самі ", - підкреслив Зеленський.

В даний час в Міністерство соціальної політики надійшов 41 пакет з документами для страхових виплат, 33 з них профінансовано.

Раніше РБК-Україна писав про те, що на потреби українських медиків з фонду COVID-19 виділять 5,26 мільярда гривень.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що він не підтримав проект від Національної служби здоров'я про скасування доплат медикам з 1 січня. Він доручив Міністерству охорони здоров'я переробити постанову, а також продовжити терміни договорів НСЗУ з лікарнями.

Прогноз погоди
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