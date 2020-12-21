Зеленський зажадав від уряду забезпечити виплати сім'ям загиблих медиків

Президент Володимир Зеленський зажадав від уряду забезпечити швидкі виплати сім'ям загиблих медиків, уникаючи бюрократичних вимог і складнощів з оформленням документів. Йдеться про сім'ї медиків, які загинули під час лікування хворих на коронавірус.

Про це глава держави сказав під час селекторної наради, присвяченої питанням запобігання поширенню та ліквідації наслідків коронавирусной інфекції COVID-19, повідомляє Офіс президента.

"Це питання стоїть дуже гостро. Знаю, що смертельних випадків набагато більше, і все треба перевірити. Разом з тим необхідно спростити бюрократію. Можливо, люди просто не знають, як подавати ці пакети документів, або це дуже складно? Я прошу вас, щоб люди, які втратили члена сім'ї, отримали виплати. Треба не просто сидіти і чекати документів. Ініціюйте діалог з такими сім'ями самі ", - підкреслив Зеленський.

В даний час в Міністерство соціальної політики надійшов 41 пакет з документами для страхових виплат, 33 з них профінансовано.

Раніше РБК-Україна писав про те, що на потреби українських медиків з фонду COVID-19 виділять 5,26 мільярда гривень.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що він не підтримав проект від Національної служби здоров'я про скасування доплат медикам з 1 січня. Він доручив Міністерству охорони здоров'я переробити постанову, а також продовжити терміни договорів НСЗУ з лікарнями.