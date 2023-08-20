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Зеленский об уступках для вступления в НАТО: готовы обменять Белгород

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (facebook com koleso0506)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский ответил на "предложения" обменять территории на вступление в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию президента с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Недавно руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Енссен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на территории, захваченные Российской Федерацией.

Однако украинский президент не согласился с мнением Енссена, он в свою очередь предложил другой вариант.

"Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО", - коротко сказал он

Заявление руководителя аппарата Генсека НАТО

На днях Енссен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на территории, захваченные Российской Федерацией.

"Я считаю, что одним из решений может быть отказ Украины от территории и получение членства в НАТО в обмен на это", - заявил Енссен.

Он рассказал, что уже продолжаются дискуссии о будущем статусе Украины в контексте Альянса после войны. В частности, раздаются опции с отказом Киева от части территории.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы.

Также советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что подобные заявления это попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир". Он отметил, что Россия в дальнейшем не откажется от перенесения войны на другие поколения.

Оправдание чиновника

На следующий день руководитель аппарата генерального секретаря НАТО заявил, что предложение отказаться Украине от части своих территорий в обмен на вступление в Североатлантический альянс было ошибкой.

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